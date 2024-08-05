В России зафиксировали падение спроса на семейную ипотеку

В июле текущего года россияне подали в банки 152,6 тыс. заявок на семейную ипотеку, что на 22% меньше, чем в первый летний месяц. Снижение спроса заемщиков связано с изменениями условий льготного кредита, сообщает РБК .

По данным оператора программы «Дом.РФ», изменение условий семейной ипотеки в июле не привело к обвалу спроса потенциальных заемщиков. При этом в целом по стране поток заявок на новую семейную ипотеку сократился на 15,4% относительно уровней июля 2023 года.

С 1 июля семейную ипотеку со ставкой не выше 6% могут взять семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Исключение действует для россиян из регионов с низким объемом строительства или с индивидуальными программами строительства, из городов с населением до 50 тыс. человек или семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Наибольшее снижение спроса на льготную программу зафиксировали в Ленобласти (- 56,1%) и Петербурге (- 37,6%). В российской столице количество заявок на семейную ипотеку за месяц снизилось на 28,1%.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России ставки по ипотеке неизбежно начнут опускаться по мере «затухания» всплеска инфляции и уменьшения ключевой ставки.