С сегодняшнего дня Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. При этом высокий процент действует лишь на «новые» деньги, сообщает РБК .

Так, до 20% выросла ставка по вкладу «Лучший %». Однако ставка распространяется лишь на «новые» деньги, которых не было на банковских вкладах в течение предыдущих 2 месяцев. Также средства необходимо вложить на 2,5 года с выплатой процентов в конце срока.

Кроме того, клиенты могут получить повышенную ставку 19% годовых по «СберВкладу». Для этого потребуется вложить средства на 7-9 месяцев, подписаться на «СберПрайм», а также получать зарплату или пенсию в банке.

Минимальная сумма вложений по двум сберегательным вкладам оставляет 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что после повышения ключевой ставки до 18% годовых россияне стали чаще интересоваться среднесрочными банковскими вкладами вкладами сроком от 6 до 9 месяцев.