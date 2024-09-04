Стало известно, каким видом вкладов стали активнее интересоваться россияне

После повышения ключевой ставки до 18% годовых россияне стали чаще интересоваться среднесрочными банковскими вкладами вкладами сроком от 6 до 9 месяцев, сообщает Lenta.ru .

Как пишет газета «Ведомости», повышенный спрос на депозиты до 6 месяцев сохраняется, однако ряд российских банков постепенно уменьшают долю таких вкладов. Граждане рассчитывают зафиксировать выгодную ставку на длительное время, предпочитая более длинные сроки депозитов.

С конца июля текущего года в 50 крупнейших российских кредитных организациях средние ставки по вкладам на 3 месяца выросли с 15,81 до 16,53%, на 6 месяцев — до 17,49%, а на 1 год — до 16,84%.

По мнению представителей некоторых банков, если ключевая ставка продолжит расти, то во II полугодии банковские ставки увеличатся в основном в сегменте краткосрочных и среднесрочных вкладов.

Ранее стало известно, что в июле ряд российских кредитных организаций столкнулись с оттоком срочных вкладов. По мнению экспертов, это связано с перетоком средств клиентов между банками.