В июле ряд российских банков столкнулся с оттоком срочных вкладов
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В июле ряд российских кредитных организаций столкнулись с оттоком срочных вкладов. По мнению экспертов, это связано с перетоком средств клиентов между банками, сообщает Frank Media.
Согласно данным Центробанка РФ, за отчетный период банки зафиксировали рост срочных вкладов на 322 млрд рублей. При этом 300 млрд рублей являлись капитализацией процентов.
В настоящее время между кредитными организациями проходит перераспределение вкладов. Во втором летнем месяце оно шло в пользу госбанков. Тон в конкуренции за розничные пассивы задавали Сбербанк и ВТБ.
Особую щедрость государственные банки проявили к новым вкладчикам, что привело к более активному переводу средств граждан. При этом частные кредитные организации зафиксировали отток средств со срочных вкладов.
Наибольший отток средств зафиксирован в «ТБАНК» (−118,2 млрд рублей), ФК «Открытие» (−74,1 млрд), «Юникредитбанк» (−12,2 млрд), «ББР Банк» (- 9,9 млрд) и др.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре.