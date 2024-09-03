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В июле ряд российских банков столкнулся с оттоком срочных вкладов

В июле ряд российских кредитных организаций столкнулись с оттоком срочных вкладов. По мнению экспертов, это связано с перетоком средств клиентов между банками, сообщает Frank Media .

Согласно данным Центробанка РФ, за отчетный период банки зафиксировали рост срочных вкладов на 322 млрд рублей. При этом 300 млрд рублей являлись капитализацией процентов.

В настоящее время между кредитными организациями проходит перераспределение вкладов. Во втором летнем месяце оно шло в пользу госбанков. Тон в конкуренции за розничные пассивы задавали Сбербанк и ВТБ.

Особую щедрость государственные банки проявили к новым вкладчикам, что привело к более активному переводу средств граждан. При этом частные кредитные организации зафиксировали отток средств со срочных вкладов.

Наибольший отток средств зафиксирован в «ТБАНК» (−118,2 млрд рублей), ФК «Открытие» (−74,1 млрд), «Юникредитбанк» (−12,2 млрд), «ББР Банк» (- 9,9 млрд) и др.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре.