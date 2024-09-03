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Аксаков: ключевая ставка может вырасти до 20% в сентябре

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре, пишет ТАСС .

Он отметил, что такие меры могут последовать, если рост цен продолжится

В таком случае, по его словам, «ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании».

Также он отметил, что осенью планируется принять законопроект, сдерживающий выдачу кредитов закредитованной части населения.

Ранее сообщалось, что российские банки заявили ЦБ о возможных рисках при появлении новых НППУ (небанковских поставщиков платежных услуг). Они смогут проводить платежи на уровне с другими кредитными организациям.