Российские банки заявили о рисках создания новых платежных игроков

Российские банки заявили ЦБ о возможных рисках при появлении новых НППУ (небанковских поставщиков платежных услуг). Они смогут проводить платежи на уровне с другими кредитными организациями, сообщает РБК .

Письма о возможных рисках направил Национальный совет финансового рынка в адрес ЦБ и Минфина. Аналогичный документ получил и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подтвердил получение письма.

«В сентябре будем обсуждать (проблему — ред.) с регулятором, правительством и рынком. По результатам дискуссии определимся», — заявил Аксаков.

Законопроект о создании НППУ внесли на рассмотрение в Госдуму в июле этого года. Эта инициатива подвергалась критике и в 2023 году, однако тогда ее еще не вынесли на рассмотрение.

Ранее стало известно, что в России могут временно заблокировать подозрительные переводы не только на чужие счета, но и на свои, в других банках.