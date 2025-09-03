Сбербанк планирует обанкротить импортера вина Alianta Group

Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Вино он-лайн АГ», которое является ключевой структурой крупного поставщика вина Alianta Group, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Федресурс».

Фирма «Вино он-лайн АГ» должна кредиторам, среди которых Сбербанк, более 3 млрд руб. Долг она не выплатила, потому ФНС заблокировала все счета и операции компании с 1 сентября этого года.

По данным экспертов, блокировка счетов увеличивает шансы на то, что суд удовлетворит иск Сбербанка. Также отмечается, что 100% долей в бизнесе компании находятся в залоге.

Компания по итогам прошлого года получила выручку в размере 3,19 млрд руб. Чистая прибыль составила 52,9 млн руб.

Alianta Group занимается импортом вина. Основным бенефициаром компании выступает Армен Гришкян.

