Кредитор в России хочет обанкротить Volkswagen

АО «Камея» планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве немецкого концерна Volkswagen AG из-за задолженности. Речь идет о 16,9 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тыс. евро и 119 тыс. рублей судебных издержек, сообщает «Коммерсант» .

«Камея» требовала от Volkswagen возместить убытки, которые возникли из-за разрыва соглашения о сборке Skoda и VW на ООО «Автозавод ГАЗ». В марте на российские активы немецкого концерна наложили арест. Уже в апреле ограничения частично сняли, а Volkswagen официально заявил о завершении сделки по продаже активов ООО «Арт-Финанс».

Юристы Volkswagen пытались оспорить требования «Камеи», но суд отклонил их доводы. Стоимость требований была определена с помощью независимой оценки и с учетом санкций Евросоюза.

Ранее российское правительство ввело экономические санкции в отношении немецкого автомобилестроительного концерна Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). Daimler Truck является бывшим акционером отечественного автопроизводителя «КамАЗ».