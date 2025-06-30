Россия ввела санкции против немецкого автоконцерна Daimler Truck

сегодня в 22:42

Российское правительство ввело экономические санкции в отношении немецкого автомобилестроительного концерна Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Daimler Truck является бывшим акционером отечественного автопроизводителя «КамАЗ». По словам гендиректора крупнейшей российской автокорпорации Сергея Когогина, в прошлом году Daimler Truck продал свои 15% акций в «КамАЗе».

При этом он не назвал покупателя акций отечественного производителя грузовиков.

Ранее совладелец и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин одним словом описал ситуацию на рынке грузовиков в стране.

ПАО «КамАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей грузовых автомобилей. Основное производство российской компании, входящей в госкорпорацию «Ростех», расположено в городе Набережные Челны. Отечественный производитель грузовиков экспортирует продукцию в более чем 50 стран мира.