Сбербанк изменил условия по флагманскому вкладу «Лучший %»

Крупнейшие банки России меняют условия по вкладам на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Не стал исключением и Сбербанк, который изменил условия по флагманскому вкладу «Лучший %», сообщает РБК .

По этому вкладу изменился срок для получения максимальной ставки 16% годовых. Раньше он был доступен на сроках 4 и 5 месяцев, а теперь на 3, 4 и 5 месяцев.

Уточняется, что повышенные ставки делаются только на новые деньги, которых не было на вкладах за последние два месяца.

