Сбербанк исчерпал лимиты по программе «Семейная ипотека»
Сбербанк вновь приостановил запись на сделки по семейной ипотеке, так как исчерпал лимит по госпрограмме, сообщается на сайте сервиса «ДомКлик».
«Сбер» продолжает принимать заявки на семейную ипотеку, которые будут рассмотрены после повышения правительством лимитов.
Те, кто записались на сделку до 25 ноября 2024 года включительно, получат кредиты в запланированные даты.
Ранее министр финансов России Антонов Силуанов заявил, что проблем для реализации льготной семейной ипотеки под 6% нет. По его словам, параметры этого ипотечного кредита сохранятся.