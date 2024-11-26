Сбербанк исчерпал лимиты по программе «Семейная ипотека»

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Сбербанк вновь приостановил запись на сделки по семейной ипотеке, так как исчерпал лимит по госпрограмме, сообщается на сайте сервиса «ДомКлик» .

«Сбер» продолжает принимать заявки на семейную ипотеку, которые будут рассмотрены после повышения правительством лимитов.

Те, кто записались на сделку до 25 ноября 2024 года включительно, получат кредиты в запланированные даты.

Ранее министр финансов России Антонов Силуанов заявил, что проблем для реализации льготной семейной ипотеки под 6% нет. По его словам, параметры этого ипотечного кредита сохранятся.