Министр финансов России Антонов Силуанов заявил, что проблем для реализации льготной семейной ипотеки под 6% нет. По его словам, параметры этого ипотечного кредита сохранятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Глава Минфина подчеркнул, что семейная ипотека — хорошая помощь для российских семей, желающих улучшить жилищные условия. По словам Силуанова, на это в 2024 году власти выделят примерно половину от 1,1 триллиона рублей.

«Нет, 6% — стоимость ипотечных кредитов по этой программе, она сохраняется», — сказал Силуанов в ответ на вопрос, есть ли намерения вносить правки в параметры семейной ипотеки.

Министр добавил, что семейная ипотека работает, а финансовых проблем для реализации такой программы нет.