«Сбер» смог вернуть арестованные средства дочернего банка в Британии
«Сбер» отсудил свои замороженные средства в британском Sberbank CIB UK
Сбербанк через суд вернул около 105 млн долларов замороженных средств в своей британской дочерней структуре Sberbank CIB UK, сообщает РБК.
Контроль над счетами британской «дочки» финансовой структуры был потерян из-за санкций, сказано в публикации.
Как указано в отчете управляющей компании Teneo Financial Advisory Sberbank CIB в Великобритании, вернуть деньги удалось через решение суда.
Речь идет о погашении взаимных обязательств и возврате 105 млн долларов со счетов.
Ранее Сбербанк Сбербанк отказался от комиссии застройщиков при выдаче ипотеки.