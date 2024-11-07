«Сбер» смог вернуть арестованные средства дочернего банка в Британии

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«Сбер» отсудил свои замороженные средства в британском Sberbank CIB UK

Сбербанк через суд вернул около 105 млн долларов замороженных средств в своей британской дочерней структуре Sberbank CIB UK, сообщает РБК .

Контроль над счетами британской «дочки» финансовой структуры был потерян из-за санкций, сказано в публикации.

Как указано в отчете управляющей компании Teneo Financial Advisory Sberbank CIB в Великобритании, вернуть деньги удалось через решение суда.

Речь идет о погашении взаимных обязательств и возврате 105 млн долларов со счетов.

Ранее Сбербанк Сбербанк отказался от комиссии застройщиков при выдаче ипотеки.