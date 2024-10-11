Сбер и ВТБ отказались от взимания комиссий с застройщиков при выдаче ипотеки

Некоторые российские банки начали отменять комиссии с застройщиков при выдаче ипотеки. В частности, к этой мере прибегли Сбербанк и ВТБ, сообщает РБК .

Отменять комиссии с застройщиков при выдаче ипотеки кредитные организации стали после того, как ЦБ принял решение ввести временные послабления по полной стоимости ипотечных кредитов (ПСК).

Сбербанк снова начал проводить сделки по выдаче ипотеки по базовым ставкам без обязательного субсидирования ставки от застройщиков.

ВТБ также прибег к такому решению. Банк отменил обязательную комиссию для застройщиков-партнеров при выдаче рыночной ипотеки.

Оба банка заявили, что приняли такие решения в связи с послаблениями от ЦБ. При этом в кредитных организациях не стали уточнять, будут ли вместе с этим пересмотрены повышенные ставки по ипотеке, которые они предлагают.

Ранее Банк России отменил ограничения полной стоимости кредита при ипотеке до апреля 2025 года. Это позволит банкам отразить в ипотечных ставках изменения финансового рынка.