Сбер может купить онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд»

Аналитики считают, что если Сбер действительно купит две онлайн-школы, то компания увеличит долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%, сообщает «Коммерсант» .

Сумма возможной сделки оценивается в 7 млрд рублей.

Платформы дополнительного профобразования «Нетология» и школьного образования «Фоксфорд» принадлежат Алексею Мордашову. Согласно рейтингу Smart Ranking, «Фоксфорд» занимает 9 место по выручке в прошлом году, достигнув отметки в 4,3 млрд рублей, а «Нетология» находится на 12 месте с годовой выручкой 3,1 млрд рублей.

Основатель Smart Ranking Дарья Рыжкова отметила, что ранее Сбер ничего не покупал на EdTech-рынке, но на данный момент это кажется закономерным. Компания активно развивает свои образовательные проекты.

Ранее Сбер заявил, что разрабатывает собственную платформу, которая заменит SAP-систему по управлению бизнесом. Сначала разработкой будет пользоваться только компания, а через какое-то время ее планируют доработать для всего рынка.