В России появится аналог системы SAP по управлению бизнесом

Специалисты Сбера начали разработку собственной ERP-системы, которая заменит ушедшую из России SAP, сообщет РБК .

Новая разработка поможет контролировать и управлять основными бизнес-процессами в компании. В единой ERP-системе объединят несколько прикладных платформ по управлению деньгами, закупками, недвижимостью и кадрами.

Сбер разрабатывает систему для собственного использования, но в будущем допускает создание на базе прикладных платформ продуктов, которые сможет использовать весь рынок.

Когда именно ERP-систему введут в эксплуатацию, не сообщается. Размер инвестиций пока также не уточняется.

Ранее Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков. Она составляет 4,9% вместо 7,5%.