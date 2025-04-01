Сбер снизил минимальные ставки на новостройки и вторичное жилье

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке: новые условия с 1 апреля

С 1 апреля Сбербанк уменьшил процентные ставки по рыночной ипотеке на 1,5–2 п.п, сказано в сообщении банка.

Теперь заёмщики могут оформить кредит на жильё по следующим условиям: первичный рынок — от 15,4% годовых, вторичный рынок — от 15,8% годовых.

Снижение переплаты на примерный кредит в 3 млн рублей экономия составит 45–60 тыс. рублей в год.

Решение связано со стабилизацией ключевой ставки ЦБ и общей тенденцией к удешевлению кредитов в 2024 году.

Российский Центробанк с 1 апреля начнет устанавливать макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций.