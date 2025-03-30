Новые требования Центробанка ударят по желающим оформить ипотеку или автокредит

Российский Центробанк с 1 апреля начнет устанавливать макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций (МФО) в сегментах ипотеки и автокредитования, которые считаются высокорисковыми, сообщает Mk.ru .

Макропруденциальные лимиты представляют собой максимальную допустимую долю отдельных видов кредитов в общем объеме займов соответствующего вида, предоставленных банком или МФО в течение квартала.

«Такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан и предотвращать накопление рисков банками и МФО», — говорится в сообщении ЦБ.

В последнее время ипотека и автокредитование демонстрируют стремительный рост, в то же время наблюдается тенденция к увеличению как сроков кредитования, так и доли заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Новые ограничения будут точечными и затронут только рискованные виды кредитования. К ним, например, отнесут ипотечные займы, по которым ежемесячные платежи превышают 50% от доходов заёмщика, или низкий первоначальный взнос. Кроме того, планируется ограничить срок ипотеки до 30 лет из-за высоких рисков, которые сложно оценить на этапе выдачи кредита.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в апреле Центробанк России может снизить ключевую ставку до 20,5%. Он подчеркнул, что после такого решения регулятора могут подешеветь и кредиты.