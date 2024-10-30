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Samsung запустит новый бренд смартфонов для борьбы с iPhone

Компания Samsung собирается запустить новый бренд элитных смартфонов в качестве борьбы с американским конкурентом — Apple, сообщает Lenta.ru .

Руководство южнокорейской корпорации обеспокоилось тем, что фирма выпускает смартфоны только под торговой маркой Galaxy. Владельцы решили, что из-за этого бренд размывается.

Samsung планирует запустить новый бренд. Он будет предназначен исключительно для премиум-устройств.

В компании считают, что такие перемены помогут бороться с американским конкурентом в лице Apple, которая выпускает все свои товары под брендом iPhone.

В качестве примера специалисты вдохновились опытом корпорации Hyundai, которая выпускает премиальные авто под брендом Genesis. Отмечается, что Samsung хотят повторить их успех.

Ранее стало известно, что в России резко вырос объем госзакупок iPhone. Он увеличился в 4 раза, до 6,88 млн рублей.