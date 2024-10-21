В России резко вырос объем госзакупок iPhone

Объем госзакупок iPhone в России вырос в 4 раза в 2024 году

Первые девять месяцев 2024 года показали, что объем госзакупок iPhone вырос в 4 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года — до 6,88 млн рублей. Чаще всего контракты заключали компании с госучастием, сообщает «Лента.ру» .

По информации «Ведомостей», летом прошлого года в России начали вводить запрет на использование iPhone в госорганах. Причиной стало предупреждение ФАС о действии вируса, разработанного разведкой США.

Подобные программы обнаружили в смартфонах некоторых российских государственных деятелей. От использования iPhone пришлось отказаться в Минтрансе, Минцифры, Минздраве, корпорации «Ростех» и т. д.

В одной из закупок обосновали необходимость покупки iPhone 13 из-за наличия в смартфоне программы Voice Over. Сервис помогает людям с проблемами со зрением использовать смартфон. Однако такие устройства занимают небольшую долю в госзакупках. Лидерами по-прежнему остаются смартфоны Samsung и Realme и Xiaomi.

Ранее стало известно, что цена на «яблочный» смартфон iPhone 15 упала в России на десятки тысяч рублей меньше чем за месяц. Это произошло после презентации iPhone 16.