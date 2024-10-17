iPhone 15 подешевел на десятки тысяч рублей в России

Цена на «яблочный» смартфон iPhone 15 упала в России на десятки тысяч рублей меньше чем за месяц, сообщает Hi-Tech Mail.ru .

Смартфон появился на российском рынке в 2023 году. Тогда его цена была в среднем за 125−170 тыс. рублей.

Стоимость iPhone 15 снизилась после презентации iPhone 16. Цена стала доходить до 80-90 тыс. рублей. А сейчас устройство и вовсе можно приобрести за 60-70 тыс. рублей.

По сравнению с первоначальной стоимостью, цена снизилась почти на 50%, а по сравнению с сентябрьскими показателями — на 15-20%.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов призвал россиян отказаться от iPhone и рассмотреть альтернативные средства связи. По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить себя от деятельности американских корпораций.