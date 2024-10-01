Депутат Госдумы Артем Кирьянов призвал россиян рассмотреть альтернативные средства связи вместо iPhone. Стоит отметить, что в недавнем эпизоде ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия» известный исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался в ситуации, когда ему пришлось оправдываться за использование западной техники, сообщает Инфо24 .

Певец отмечал, что, возможно, разработчики «яблочной» техники черпали вдохновение в произведениях Петра Чайковского или Федора Достоевского, что может доказывать ее отчасти русское происхождение. Он также высказал предположение, что без влияния значимой русской культуры достижения западных технологий могли бы не существовать.

«Деятельность корпораций, связанных напрямую с США, сегодня абсолютно не защищает права российских граждан, и надо максимально обезопасить себя от этого», — в свою очередь заявил депутат Кирьянов.

Законодатель подчеркнул важность осознания вопросов безопасности при использовании любых устройств, а также необходимость учитывать риски потенциальной утечки информации. Он упомянул, что даже самый совершенный инструмент может в одночасье утратить свою эффективность.

Кирьянов порекомендовал россиянам выбирать другие средства связи вместе iPhone.

Парламентарий ранее многократно призывал граждан России отказаться от использования продукции Apple. Кирьянов считает, что крупные американские IT-компании активно взаимодействуют со спецслужбами США и передают им разнообразную информацию.