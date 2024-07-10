Сальдо внешней торговли РФ выросло на 16,3% в январе–мае 2024 года

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе–мае 2024 года составило 64,3 млрд долларов, это больше на 16,3%, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает « Коммерсант ».

При этом экспорт товаров из РФ за первые 5 месяцев 2024 года снизился на 0,6% и составил 172,1 млрд долларов. В том числе экспорт товаров в Европу за этот период упал на 37,4%, до 26 млрд долларов. Эксперты связывают такую тенденцию с продолжение сокращения вывоза из РФ нефтепродуктов, газа и металлов.

Импорт в РФ в январе–мае 2024 года также снизился на 8,5%, до 107,8 млрд долларов. В том числе из Европы поставки товаров сократились на 16,6% и достигли суммы в 28,5 млрд долларов.

А вот экспорт товаров в Азию заметно вырос до 130,4 млрд долларов. Это связывают с упором российских поставок на восток. С импортом сохраняется тенденция к снижению: привоз товаров из Азии уменьшился на 4,1%, до 71,8 млрд долларов. Аналитики считают, что это связано с опасениями насчет вторичных санкций.

В основном сократился экспорт металлов и сельхозпродукции. Что касается импорта, то уменьшился ввоз в РФ продукции химической промышленности, а также автомобилей и других транспортных средств.

Ранее стало известно, что морской экспорт нефти из России упал до минимума за 2 года. Отгрузки снизились почти со всех российских экспортных терминалов сырой нефти.