сегодня в 21:04

Сразу в 10 регионах РФ будут реализовывать проекты форума «Сильные идеи»

Лидеры форума «Сильные идеи для нового времени» будут реализовывать свои проекты в 10 пилотных российских регионах, которые будут направлены на развитие опорных населенных пунктов (ОПН), об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

По данным АСИ, на примере 10 экспериментальных регионов разработают новую модель для развития опорных населенных пунктов (ОНП). Эта модель будет состоять из четырех основных направлений.

Предложения лидеров АСИ превратятся в конкретные инструменты для этой модели. Среди инструментов появятся две важные инициативы.

Во-первых, они создадут институт мастер-девелопмента для индивидуального жилищного строительства. Он соединит преимущества частной застройки с профессиональным планированием территорий.

Во-вторых, они реализуют проект «Безбарьерная железная дорога». После перехода на новые стандарты вагонов и платформ людям с ограниченными возможностями станет гораздо проще садиться как в дальние, так и в пригородные поезда.

К концу года специалисты подготовят специальную модель, после чего начнется широкое внедрение успешных методов, которые улучшат условия проживания в 2160 населенных пунктах. Преобразования затронут несколько важных сфер жизни людей.

В дальнейшем россияне смогут легче приобретать жилье. Коммунальное хозяйство станет работать эффективнее, а территории вокруг домов будут благоустроены. Транспортная система и дорожная сеть подвергнутся модернизации. Также произойдет развитие социальных объектов, необходимых для комфортной жизни.