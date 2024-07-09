Морской экспорт нефти из России упал до минимума за 2 года

С 1 по 7 июня морской экспорт российской сырой нефти составил 2,67 млн баррелей в сутки против 3,66 баррелей в сутки неделей ранее. Показатель снизился на 37% и стал рекордно низким с февраля 2022 года, сообщает РБК .

Как пишет агентство Bloomberg, менее волатильный четырехнедельный средний показатель упал до самого низкого уровня с февраля текущего года.

В статье отметили, что отгрузки снизились на всех российских экспортных терминалах сырой нефти, кроме Мурманска и Сахалина. Основными импортерами нефти из РФ по четырехнедельному показателю являются Индия и Китай. Дели и Пекин импортировали 1,8 и 0,9 млн баррелей в сутки соответственно. Другие азиатские государства за последнюю нарастили импорт с 0,1 до 0,2 млн баррелей в сутки.

Из материала следует, что четких причин для резкого спада экспорта российской сырой нефти нет. За данный период не было штормов и пробелов в программах погрузки.

Ранее стало известно, что фрахт нефтяных танкеров в портах РФ стал дороже из-за увеличения объемов экспорта. Рост ставок случился впервые с мая этого года. Экспорт российской нефти по морю удалось восстановить до 3,66 млн баррелей в сутки.