В российских портах выросла стоимость фрахта нефтяных танкеров

Фрахт нефтяных танкеров в портах РФ стал дороже из-за увеличения объемов экспорта. Рост ставок случился впервые с мая этого года, сообщает РБК.

Экспорт российской нефти по морю удалось восстановить до 3,66 млн баррелей в сутки. До этого провели ремонт терминалов в Козьмине и Приморске. Показатель вырос на 0,6 млн баррелей в сутки.

По словам экспертов, на рынке сейчас существуют оптимальные условия для того, чтобы наращивать поставки. Стоимость нефти Brent составляет более 85 долларов за баррель.

В последнюю неделю июня стоимость фрахта из Новороссийска увеличилась. Ставка на танкер класса Aframax (дедвейт 100 тыс. т) в направлении Турции стала выше на 20,6%, до 2,8 доллара за баррель, Северного Китая — на 27,2%, до 10,2 доллара за баррель.

Ставки из портов Балтики до Западной и Восточной Индии на данный момент продолжают снижение.