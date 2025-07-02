Захарова ответила на колкий комментарий Рютте о Лаврове и Иисусе Христе

«Не зря столько лет работал»: Захарова об оскорблении Рютте в адрес Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на оскорбление в адрес главы ведомства Сергея Лаврова, поступившего от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который вспомнил об Иисусе Христе. По словам Захаровой, это признак того, что Лавров не зря столько лет работает в должности министра иностранных дел России.

«Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — подчеркнула дипломат.

Генсек НАТО в разговоре с журналистами вспомнил о временах Иисуса Христа, когда комментировал стаж работы Сергея Лаврова. Предполагается, что он пытался изящно оскорбить главу МИД России, но ничего не получилось.

Ранее министр иностранных дел РФ ответил на заявление своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, что наращивание военных расходов может привести Россию к краху. Его высказывание прокомментировал Лавров, объяснив, как ситуация складывается на самом деле.