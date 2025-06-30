Лавров иронично ответил на слова Сикорского о крахе России

Министр иностранных дел РФ ответил на заявление своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, что наращивание военных расходов может привести Россию к краху, как это случилось с СССР, сообщает «Интерфакс» .

Глава российского МИД иронично назвал Сикорского предсказателем, и отметил, что в таком случае он должен предвидеть и то, что катастрофическое увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху альянса.

«А Россия, как сказал президент на днях, <…> планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом, а не выдумками и не высосанными из пальца угрозами, как это делают страны-члены НАТО, в том числе Радослав Сикорский», — подчеркнул Лавров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ «кинули», когда пообещали не расширять Североатлантический альянс на восток. С тех пор прошло несколько волн расширения НАТО.