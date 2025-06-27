Россию «кинули», когда пообещали не расширять НАТО на восток, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске. По словам главы государства, после этих обещаний Североатлантический альянс устроил несколько волн расширения, сообщает РИА Новости .

Западные политики обещали, что НАТО «ни на дюйм» не расширится на восток, добавил Путин.

В ходе общения с прессой президент также объявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной. По его словам, сейчас переговорщики обсуждают дату, когда можно приступить к новым консультациям.

Путин добавил, что проекты Украины и России об урегулировании конфликта — это два прямо противоположных документа, и «в этом нет ничего удивительного». Соответствующие вопросы обсудят на новых российско-украинских переговорах, отметил президент.