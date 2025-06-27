Путин объявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске. По словам главы государства, российские и украинские переговорщики находятся в оперативном контакте, сообщает РИА Новости .

Сейчас главы делегаций Киева и Москвы обсуждают дату, в которую можно будет приступить к новому раунду переговоров.

По словам Путина, проекты Украины и России об урегулировании конфликта — это два прямо противоположных документа, и «в этом нет ничего удивительного». Как заявил президент, проекты меморандумов двух сторон должны обсуждаться во время третьего раунда консультаций.

Владимир Путин добавил, что Россия также готова передать Украине еще 3000 тел погибших бойцов ВСУ. Ранее Москва поменяла 6060 погибших украинских солдат на 78 тел военнослужащих Вооруженных сил РФ.