Украинские силовики разбираются в обстоятельствах хищения почти 100 млн гривен в Одесской области. По данным следствия, к незаконному присвоению денежной суммы в особо крупном размере может быть причастно командование батальона, об этом сообщает «Политика Страны» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

В настоящее время сотрудники СБУ расследуют дело, фигурантами которого являются представители командования батальона. По версии следствия, комбат и его подчиненные за 5 тысяч долларов оформляли к себе на службу украинцев и получали их зарплату в обмен на то, что якобы трудоустроенных мужчин не забирали на фронт в рамках всеобщей мобилизации.

В общей сложности ущерб командования батальона составил почти 100 млн гривен. В российской валюте по курсу на 2 июля 2025 года это примерно 188 млн рублей.

СБУ отвечает, что военные незаконно продавали фальшивые удостоверения участника боевых действий и топливо. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.