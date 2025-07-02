сегодня в 20:09

В ООН попросили Латвию объяснить отмену русского языка в школах и СМИ

Комитет ООН по правам человека обеспокоен тем, что в Латвии приняли закон, запрещающий русский язык в местных школах, а также его использование в государственных СМИ. Специалисты обеспокоены тем, что закон несет серьезную угрозу безопасности для постоянных русскоговорящих жителей и может в итоге стать причиной их выселения, пишет РИА Новости .

«(Эксперт комитета — ред.) Ивонн Дондерс выразила обеспокоенность в связи с принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного языка обучения и исключающего русский в качестве второго языка в школах и дошкольных учреждениях», — говорится в документе.

Латвийская делегация пояснила, что из-за широкого использования русского языка власти стремятся усилить позиции латышского как официального языка страны. Именно поэтому был принят вышеуказанный закон.

По данным комитета ООН, примерно десятая часть жителей Латвии — это неграждане преимущественно русского происхождения, которые лишены права голоса на всех выборах, кроме выборов в Европейский парламент.

Комитет подчеркнул, что Конституционный суд Латвии поддержал иммиграционный закон, по которому российские граждане должны подтвердить знание латышского языка для обновления своего постоянного вида на жительство.

В документе также отмечается, что комитет выражает беспокойство, поскольку данный закон потенциально.