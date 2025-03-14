Рынок инъекционной косметологии в России будет расти на 15–20%

Объем российского рынка инъекционной косметологии будет расти на 15-20% ежегодно в 2025–2026 годах. Однако эксперты видят некоторые риски для индустрии, сообщает « Коммерсант ».

В 2024 году рынок инъекционной косметологии вырос на 21% год к году, до 44 млрд руб. Это связано с появлением новых категорий клиентов из числа молодых людей. Также к инъекционной косметологии стали чаще обращаться мужчины. По словам экспертов, инъекции сейчас превратились в рутинный уход за собой — ими пользуются многие и часто.

Тенденция к росту сохранится в 2025–2026 годах. При этом президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова все же указала не существование нескольких рисков для индустрии.

По ее словам, они связаны с сохранением санкций, которые приводят к росту цен на препараты и оборудование, а также в целом к увеличению себестоимости. Также Садыкова считает, что могут появиться новые законодательные требования к лицензированию клиник, из-за чего их число может сократиться. Проблемы могут возникнуть и из-за кадрового дефицита.

Директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова отметила, что на российском рынке косметологических инъекций сохраняется устойчивый спрос. Однако, по ее словам, проблема заключается в «сером» сегменте, когда половина процедур проводится не в клиниках, а обычных салонах красоты.

По данным Zion Market Research, во всем мире среднегодовые темпы роста рынка инъекционной косметологии до 2030 года составят 4,5% ежегодно.

Ранее стало известно, что мужчины в РФ увлеклись блефаропластикой. Они удаляют морщины и мешки под глазами.