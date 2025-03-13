Удаляют морщины и мешки под глазами: мужчины в РФ увлеклись блефаропластикой

Российские мужчины начали на 30% чаще прибегать к пластическим операциям

Мужчины в РФ начали чаще обращаться к специалистам за блефаропластикой. Они удаляют морщины и мешки под глазами, а также делают другие операции, сообщает SHOT .

По словам хирургов, за год мужчины в возрасте от 30 лет начали на 30% чаще прибегать к пластическим операциям. Нередко они делают блефаропластику нижних век, а еще избавляются от морщин и грыж.

Многие мужчины подтягивают лоб. К косметическим уколам сильный пол относится негативно, поскольку не готов терпеть боль, как женщины.

Нередко мужчины прибегают и к использованию ботокса. Губы они корректируют и увлажняют.

Ранее мужчин-клиентов у пластических хирургов и косметологов было мало. Однако в 2025 году они составляют примерно 30% от базы клиентов.