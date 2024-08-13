Рынок акций России открылся ростом основных индексов Мосбиржи

Рынок акций России открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,5%. Он достиг 2 858,93 пункта, следует их данных торговой площадки.

Индекс РТС на 10:00 по московскому времени также вырос на 0,5% и достиг 1 001,28 пункта.

К 10:04 индексы Мосбиржи и РТС прибавили еще 0,75% — до 2 866,15 и 1 003,81 пункта соответственно.

Ранее в ЦБ заявили, что обстановка на российском валютном рынке во втором месяце лета стабилизировалась. Колебания рубля по отношению к валютам других стран были, однако в умеренных пределах.