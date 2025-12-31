«Руспродсоюз»: водка подорожала на 15% в 2025 году

Согласно данным на 15 декабря, стоимость водки в России в текущем году выросла на 15,1%. При этом картофель подешевел на 24,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

«Больше всего подорожали: мороженная неразделанная рыба (+20,5%), водка (+15,1%), говядина на кости (+14,1%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки (+13,4%) и маргарин (+12,8%)», — сказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он подчеркнул, что сильнее всего в 2025 году снизились цены на капусту (-27,7%), картофель (-24,2%), огурцы (-18,9%), яйца (-18,8%) и лук (-18%).

Леонов добавил, что за последний год стоимость минимальной продуктовой корзины для россиян выросла на 5,9%. Теперь набор продуктов на 1 человека стоит в среднем 7 283,2 рубля. Самые высокие цены на продукты зафиксированы на Чукотке — 18 435,3 рубля, а также в Камчатском крае — 12 577,1 рубля. Самые низкие цены отмечены в Мордовии — 5 905,8 рубля и в Пензенской области — 6 155,4 рубля.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется один бутерброд с черной икрой к новогодним праздникам в 2025 году. Набор продуктов для бутерброда в магазине обойдется в 13 023 рубля.

