Названа цена бутерброда с черной икрой в России

Один бутерброд с черной икрой к новогодним праздникам в 2025 году обойдется в 656 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета».

Один бутерброд, состоящий из 10 грамм черной икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, в среднем стоит около 656 рублей», — говорится в сообщении.

Данные приведены на основе анализа 1,7 млн чеков для икры и 5,6 млн чеков для масла и хлеба в ноябре–декабре 2025 года.

Набор продуктов для бутерброда в магазине обойдется в 13 023 рубля. При этом самым дорогим ингредиентом будет икра, 200 грамм которой в среднем стоит 12 662 рубля.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что бутерброды с красной икрой могут представлять опасность для здоровья из-за высокой жирности и риска заражения инфекциями.

