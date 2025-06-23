«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в июне

В аналитическом центре «Русагротранса» пришли к выводу, что экспорт пшеницы из РФ в июне этого года составит 1,25 млн тонн, сообщает «Интерфакс» .

Ранее эксперты полагали, что поставки за границу достигнут только 1,06 млн тонн. Таким образом, аналитики повысили свой прогноз.

Между тем в «Русагротрансе» считают, что в июле экспорт пшеницы составит 3,6-4 млн тонн. Практически столько же (3,8 млн тонн) было в июле 2024 года.

Также аналитики заявили о возросших ценах спроса на российскую пшеницу с поставкой в июле на прошлой неделе, тогда как на позапрошлой они только снижались. Цены увеличились на 5 долларов, до 226-227 долларов за тонну (FOB).

Кроме того, на 250 рублей выросли цены спроса на пшеницу нового урожая в глубоководных портах. Они достигли 14,5 тыс. рублей за тонну.

Цены увеличились из-за установления засухи во Франции и ухудшения состояния посевов озимой пшеницы, а также из-за рисков замедления уборки на юге России из-за непогоды.

Между тем аналитики ожидают, что осадки в Центральной России и в Поволжье в ближайшие две недели повлияют на благоприятные условия для формирования урожая.

В начале июня цены на российское зерно резко упали. На стоимость оказало влияние ослабление экспортных котировок.