Стоимость российской пшеницы упала до самого низкого уровня с сентября

Цены на российское зерно продолжают падать. Так, стоимость пшеницы уже опустилась до самого низкого уровня с сентября 2024 года, сообщает Forbes .

Аналитики «СовЭкон» рассказали, что в глубоководных портах закупочные цены на пшеницу из РФ с протеином 12,5% в начале лета снизились до 16,5 тыс.—16,8 тыс. рублей за тонну (209 долларов) с 16,8 тыс.–17 тыс. рублей за тонну (210 долларов) неделей ранее. На стоимость оказало влияние ослабление экспортных котировок: цена продажи пшеницы из РФ уменьшилась до 240–243 долларов за тонну с 248–250 долларов неделей ранее.

Также сильное влияние на баланс рынка и цены оказывает валовый сбор зерна. По информации Росстата, его валовый сбор в прошлом году был 125,9 млн т (без учета новых регионов страны).

Урожай 2025 года будет еще лучше. Союз экспортеров и производителей зерна прогнозирует, что производство зерна в стране будет 132–138 млн т, из них пшеницы — 85–90 млн т. Оценка «СовЭкон» — 82,8 млн т пшеницы, отметил директор аналитического центра Андрей Сизов.

Как считает фермер из Воронежской области Никита Токмаков, сегодня цены на зерно на минимуме за текущий сезон, в том числе в отсутствие хорошего экспортного предложения.

«Внутренние цены следуют за экспортными трендами, но с замедленной динамикой», — добавил директор IT холдинга-экспортера «Доставка морем» Павел Конев.

Представитель Союза экспортеров и производителей зерна подчеркнул, что по традиции с июня по сентябрь отмечаются минимальные цены на зерно, если не происходит каких-то серьезных событий, которые приводят к колебаниям рынка.