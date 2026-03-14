Румыния предоставила Украине помощь на €1,5 млрд
Бухарест направил Киеву помощь на €1,5 млрд. Значительную часть этой суммы составляют военные поставки, заявил посол России в Румынии Владимир Липаев, сообщает ТАСС.
«По данным Фискального совета (госорган, члены которого назначаются парламентом страны — прим.), финансовая поддержка, предоставленная Румынией Украине с февраля 2022 года по июнь 2025 года достигла €1,5 млрд», — поделился Липаев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX ( https://max.ru/riamo ).