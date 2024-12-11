Рубль вновь ослабел и достиг 106 за доллар

сегодня в 16:06

Курс доллара на международном рынке Forex поднялся на 3,83% и превысил 106 рублей по состоянию на 15:44 по московскому времени. Американская нацвалюта подорожала почти на 4 рубля, сообщает РБК .

Между тем курс юаня на Мосбирже вновь превышает 14 рублей. По состоянию на 15:39 пара CNY/RUB торговалась на уровне 14,009 рубля, что на 2,26% больше данных на конец предыдущего дня.

Центральный банк России устанавливал следующие курсы валют на 11 декабря: 13,6566 рубля за юань, 100,0324 рубля за доллар и 106,2024 рубля за евро.

11 декабря индексы Московской биржи и РТС снизились на 0,5% на открытии торгов.

