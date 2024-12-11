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Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5% на открытии торгов

Рынок российских акций на старте торгов 11 декабря продолжил падать — индексы МосБиржи и РТС за минуту уменьшились на 0,5%. Подешевели и другие ценные бумаги, сообщает « Интерфакс ».

Стоимость акций падает из-за ожидания роста ключевой ставки и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Подорожавшая нефть, при этом, продолжает поддерживать рынок ценных бумаг.

К 10:01 индекс МосБиржи был равен 2 509 пункта (-0,5%), а индекс РТС — 790,35 пунктов (-0,5%). Стоимость других акций российских компаний уменьшилась примерно на 1,3%.

11 декабря российская национальная валюта ослабла. Один американский доллар за сутки подорожал с 99,3 до 100,03 рублей.