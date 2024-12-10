Статистика Центробанка России: рубль ослабнет 11 декабря

сегодня в 19:31

В среду рубль снова ослабнет. Доллар, евро и юань, наоборот, подорожают, сообщается на сайте Центробанка России .

10 декабря курс американской валюты составляет 99,3 рублей. В среду 11 декабря она подорожает до 100,03 рублей.

Евро тоже подорожает. 10 декабря валюта ЕС стоила 105,09 рублей. 11 декабря цена вырастет до 106,2 рублей.

Незначительно увеличится стоимость китайского юаня. 10 декабря валюта КНР стоит 13,5 рублей. Однако 11 декабря она подорожает до 13,6 рублей.

Ранее экономист Максим Тимошенко сказал, что рубль восстанавливает свои позиции. Ему помогла укрепиться продажа экспортной выручки.