Рубль восстанавливает свои позиции. В пользу его курса оказались заявления о мерах поддержки национальной валюты, продажи экспортной выручки. Национальная валюта также может получить поддержку в случае роста цен на нефть, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, в фокусе внимания — сигналы российского регулятора о перспективах повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в рамках борьбы с ростом инфляции.

«У мировых нефтяных цен между тем возможна корректировка после публикации свежих новостей энергетического рынка, где в фокусе оказалось снижение (ниже прогнозируемого аналитиками) коммерческих запасов нефти в США за неделю на 5,1 млн баррелей. При этом решение ОПЕК+ по продлению ограничений нефтедобычи оказалось в числе ожидаемых событий, нефтяные цены на него отреагировали относительной стабилизацией», — считает эксперт.

Отдельного внимания мировых рынков заслуживают свежие данные по рынку труда США, которые могут скорректировать глобальный курс доллара и решение по ключевой ставке Федрезерва.

Тем временем давление на евро из-за сложной политической обстановки во Франции немного снизилось после принятия отставки правительства. От Европейского центрального банка аналитики ждут снижения ставок в еврозоне. При этом не на стороне евро – данные по уменьшению производственных заказов в Германии и промышленного производства во Франции, говорит Тимошенко.

По его прогнозам, курс доллара с 9 по 13 декабря составит 98,5-101,5 рубля, курс евро — 104-107 рублей.