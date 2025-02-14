Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль практически никак не затронуло то, что ЦБ на заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщает РБК .

Судя по данным Мосбиржи, в пятницу по состоянию на 13:33 мск курс юаня к рублю подорожал по отношению к уровню закрытия предыдущего дня на 0,84%.

До новостей о ключевой ставке юань торговался по 12,3765 руб. После того, как ЦБ озвучил свое решение, курс китайской валюты к рублю составил 12,383 руб. по состоянию на 13:33 мск.

То есть российская валюта отреагировала слабо на решение ЦБ сохранить ставку на 21%.

14 февраля Банк России провел заседание по ключевой ставке. Было принято решение сохранить ее на текущем уровне 21%. Позже стало известно, что вариант со снижением ставки не обсуждался.

При этом в текущем году возможны различные сценарии, добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ставку могут как поднять, так и снизить.