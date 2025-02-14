ЦБ: курс рубля и геополитика не влияют сейчас на ключевую ставку

Набиуллина: укрепление курса рубля и геополитика не влияют на решение по ставке

На заседании Совета директоров ЦБ 14 февраля не обсуждался вариант со снижением ключевой ставки. В последующем могут быть реализованы разные сценарии по ключевой ставке в зависимости от ситуации в экономике, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Сегодня обсуждали только сохранение ставки или ее повышение», — сказала она.

При этом в текущем году возможны варианты как повышения ставки, так и ее снижения, отметила Набиуллина.

В настоящее время в базовом сценарии ЦБ не учитывались последние события в геополитике, отметила Набиуллина.

Все будет зависть от развития событий, а просчитать влияние ситуации во внешней политике на экономику сейчас маловероятно, полагает глава ЦБ.

Укрепление рубля, если оно устойчиво, — это дезинфляционный фактор, но переноситься в цены с лагом, рассказала глава ЦБ.

«Мы уже видим по ценам на те товары, которые зависят от валютного курса, замедление темпов роста, прежде всего, это касается смартфонов, бытовой техники. И мы будем учитывать фактор укрепления рубля, но само по себе это не является единственным фактором, который может привести к моменту снижения ключевой ставки», — подчеркнула Набиуллина.