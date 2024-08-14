Рубль продолжил снижение в паре с юанем при открытии торгов 14 августа

Курс юаня на открытие торгов составил 12,1015 рубля. Китайская валюта оказалась на 7,82 коп. выше официального курса, при этом рубль продолжил слабеть даже при позитивной динамике цен на нефть, сообщает «Интерфакс» .

Главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич отметил, что по итогам торгов 13 августа пара «юань-рубль» закончила сессию в районе 12,08 руб. 14 августа на старте китайская валюта попыталась продолжить курс предыдущей сессии.

«К концу месяца китайская валюта может вновь уйти ниже 12 рублей», — отметил аналитик.

Ранее российские брокеры ввели запрет на вывод китайских юаней на банковские счета, а также внесение депозитов с помощью этой валюты. Это может быть связано с ограничениями со стороны контрагентов из КНР.