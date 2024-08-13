Российские брокеры ограничили движение юаней из-за действий контрагентов КНР

Российские брокеры ввели запрет на вывод китайских юаней на банковские счета, а также внесение депозитов с помощью этой валюты. Это может быть связано с ограничениями со стороны контрагентов из КНР, рассказал « Коммерсанту » экономист Никита Митрофанов.

Скорее всего российские брокеры ввели ограничения движения юаней из-за действий финансовых институтов Китая. Из-за риска попасть под вторичные санкции США, многие банки КНР второго и третьего порядка не хотят связываться с транзакциями с РФ, отметил Митрофанов.

Чтобы «выкрутиться» и выйти из операций с российской стороной, китайские банки могли пригрозить отечественным брокерам заморозкой движения юаней. Поэтому те были вынуждены приостановить ввод и вывод средств в этой валюте.

В материале «Коммерсанта» отмечается, что политику взаимодействия с российскими партнерами КНР ужесточила в июле 2024 года. Тогда финансовые учреждения Поднебесной перестали проводить операции с юанями, которые приобрели на площадках, попавших под санкции США. Также сообщалось, что на фоне этого в России появился дефицит финансовой ликвидности.

Ранее сообщалось, что курс юаня впервые с 22 июля превысил 12 рублей. Однако уже через несколько минут после этого он снизился до 11,9 рублей.