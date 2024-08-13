Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 22 июля

Курс юаня на Мосбирже пересек отметку в 12 рублей. С утра вторника китайская валюта увеличилась в цене на 1,25%, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику валютных торгов.

В 10:34 13 августа юань стоил 12,004 рубля. Валюта КНР пересекла такую отметку в первый раз с 22 июля.

Однако уже к 10:39 юань стал расти медленнее и даже опустился. Сейчас он торгуется на отметке 11,9 рубля.

Ранее сообщалось, что юань стал более популярным в Москве, чем евро и доллар. Жители столицы все чаще покупают китайскую валюту.