Reuters: Россия нашла способ для ввоза в страну миллиардов долларов и евро

По информации международного агентства новостей Reuters, с начала СВО Россия получила около 2,3 млрд долларов и евро наличными. Деньги перевозили через страны, которые не вводили ограничений на торговлю с РФ, сообщает «Прайм» .

Издание со ссылкой на таможенные данные пишет, что наличные ввозились и через Арабские Эмираты и Турцию. Глава инвестиционного отдела Astra Asset Management в России Дмитрий Полевой отметил, что многим гражданам по-прежнему нужна иностранная валюта для мелкого импорта, сбережений и поездок за границу.

При этом в Reuters подчеркнули, что китайский юань обогнал доллар и стал самой продаваемой валютой в Москве, хотя на данный момент проблемы с проведением платежей сохраняются.

Тем временем Россия и Сирия обсуждают переход на расчеты в национальных валютах на фоне развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. Отмечается, что государства, оказавшиеся под западными санкциями, стараются избегать расчетов в долларах и вывозить свои активы из США и Евросоюза.